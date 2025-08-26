Суд обязал власти Славского района отремонтировать систему водоснабжения в поселке

По иску прокурора Славского района будет выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения в поселке Вишневка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что централизованная система водоснабжения в поселке Вишневка, построенная более пятидесяти лет назад, полностью изношена. Это приводит к ежедневным прорывам труб и ухудшению качества питьевой воды. По причине износа и поломки водопровода жители поселка систематически остаются без водоснабжения на длительное время. Поскольку администрация муниципального округа не принимает мер по капремонту водопровода, прокурор района обратился в суд.

Судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены: на администрацию района возложены обязанности выполнить капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения в поселке. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.