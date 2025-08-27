Приставы арестовали автомобили трех калининградцев за долги

Калининградские приставы и госавтоинспекторы провели совместный рейд по выявлению автолюбителей, имеющих непогашенные долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В ходе акции удалось выявить троих должников. Владелец «BMW» 2002 г.в. имеет кредитный долг 100 тысяч рублей. Собственник «BMW» 1998 г.в. накопил задолженность по алиментам 290 тысяч рублей. В отношении автомобилистки, управлявшей «Mitsubishi» 2012 г.в., возбуждено 13 исполнительных производств разных категорий на общую сумму 1,4 млн рублей.

На движимое имущество наложен арест. Первый автомобиль передан на ответственное хранение владельцу, два других изъяты и с помощью эвакуатора перемещены на спецстоянку. У владельцев транспорта есть десять дней на погашение задолженности. Далее последует процедура оценки машин для их передачи в ТУ Росимущества на торги.