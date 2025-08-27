Властям Калининграда не удалось добиться сокращения числа ДТП

Властям Калининграда не удалось добиться сокращения числа ДТП
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Калининграде властям не удалось добиться сокращения числа дорожно-транспортных происшествий. О том, какие меры были предприняты чиновниками горадминистрации, и к каким результатам это привело, журналистам во вторник, 26 августа, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Она отметила, что рост числа ДТП и увеличение тяжести последствий произошли в 2024 году по отношению к 2023 году, после чего была проведена внеплановая комиссия под руководством губернатора по безопасности дорожного движения.

«Мы отработали семь месяцев текущего года. О результатах докладывал сегодня Антон Павлович (Романов, глава комитета дорожно-транспортной инфраструктуры — прим. „Нового Калининграда“). Мы не получили снижения роста ДТП, и объясняется это увеличением количества участников дорожного движения и автотранспортных средств. Оно в том числе приводит к росту ДТП, это практически линейная зависимость», — заявила Дятлова.

При этом в Калининграде в первой половине текущего года фиксируют уменьшение тяжести последствий аварий и уменьшение количества погибших в результате ДТП.

«Антон Павлович говорил о том, какие меры были предприняты, и что дает результат, — продолжила чиновница. — Прежде всего, это работа нашей комиссии по безопасности дорожного движения, которая каждое ДТП разбирает: что явилось причиной, что явилось сопутствующими факторами, что нужно сделать не только в этой точке, но и в целом по городу Калининграду для того, чтобы не было повторения».

Ближе к концу беседы Елена Дятлова указала как на старые рецепты, так и на новшества, которые помогают снижать тяжесть последствия аварий, и которые будут применяться в ближайшем будущем:

— контрастное освещение пешеходных переходов (подсветка самого пешеходного перехода и подходов к нему, чтобы водитель мог видеть пешехода, который стоит на тротуаре);

— элементы принудительного гашения скорости (искусственные неровности, трапециевидные пешеходные переходы и так далее);

— корректировка проектов организации дорожного движения и уменьшение скоростного режима на тех улицах, где идет концентрация дорожных транспортных происшествий.

«Большая комплексная работа проводится коллегами, и самое главное, что она имеет отлагательный эффект. Мы результат видим только в последующих периодах, — заключила Дятлова. — Что я вынуждена на сегодня констатировать, увеличилось количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, либо при отказе водители от освидетельствования. И второе: все меньше вопросов возникает сегодня к инфраструктуре дороги. ДТП происходят не от того, что нет разметки, либо нет освещения. Это небрежность [водителей], и вот с этим работать будет тяжелее всего».


