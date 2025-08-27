Мининфраструктуры: из-за жаркой погоды вводятся дополнительные рейсы до Янтарного

Все новости по теме: Транспортные проблемы

В связи с благоприятными прогнозами синоптиков на предстоящие дни власти решили ввести дополнительные автобусные рейсы к морю. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры.

«28 августа в связи с наступившей жаркой погодой добавляются два рейса автобуса № 120 по направлению в Янтарный. Отправление будет осуществляться из Калининграда в 9:30 и 10:30. Кроме того, также начиная с завтрашнего дня, 28 августа, автобус № 161А по маршруту Калининград — посёлок Светлое (через Ушаково) возвращается на свою схему движения», — отмечается в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, ранее маршрут автобуса до поселка Светлое временно менялся из-за ремонта моста в поселке Ново-Московское Багратионовского района.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter