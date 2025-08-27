Калининград стал наиболее привлекательным для переезда городом России

Калининград вошёл в число наиболее привлекательных для переезда городов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.

Исследование миграционных потоков провели в городах с населением свыше 250 тыс. человек. Его провели в три волны, в которых приняли участие в общей сложности почти 12 тыс. респондентов. По привлекательности переезда наряду с Калининградом находятся Ярославль и Новороссийск. В топ-10 городов по миграционной привлекательности вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень и Санкт-Петербург, Казань, Севастополь, Смоленск. Москва оказалась на 11-м месте.

«Мы исходим из того, что за качество жизни люди „голосуют ногами“, перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей», — объяснил автор.