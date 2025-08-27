Горвласти не планируют строить детсад на земле, выделенной застройщиком (карта)

Мэрия Калининграда не планирует строить детский сад на земельном участке, переданном городу компанией «КалининградСтройИнвест». О том, что участок с кадастровым номером 39:15:131004:216 (находится между улицами Арсенальной и Верхними Полями) не совсем подходит для строительства дошкольного учреждения, «Новому Калининграду» сообщила глава администрации Елена Дятлова. При этом она отметила, что земля ещё может пригодиться для другого социального объекта.

«Вы говорите про земельный участок, который площадью практически 70 соток, — рассказала Дятлова, открыв карту города. — Что мы сейчас делали и в отношении этого участка: в текущем Генплане города Калининграда мы ликвидировали отрезок улично-дорожной сети (продолжение улицы Верхние поля — прим. „Нового Калининграда“) и присоединили вот эту территорию (участок с кадастровым номером 39:15:131005:318 площадью 1,08 га — прим. „Нового Калининграда“). Семьдесят соток очень мало для привязки типового детского сада. Детские сады, которые мы строили в районе Аксакова, на ул. 3-го Белорусского Фронта, на Благовещенской, требовали территории где-то в 1,2 гектара. Они себя хорошо зарекомендовали, потому что малокомплектные детские сады требуют больших денежных средств на содержание одного ребенка».

Когда участок от застройщика будет объединён с участком, на котором находится водоём, и с землёй, на которой собирались строить проезжую часть, горвласти, как уверяет Дятлова, временно отложат вопрос застройки этой территории.

«Он не самый лучший участок для размещения детского сада, — продолжила глава администрации. — В Генплане и в наших планах он будет зарезервирован, но работы мы сейчас видим в другом направлении. В ближайшее время будет доклад губернатору, и мы будем просить принять другие решения».

Под детский сад Елена Дятлова решила использовать другую территорию, которая сейчас находится в ведомстве регионального минздрава и закреплена за психиатрической больницей № 1.

Фото: geoportal.klgd.ru

«Это участок вдоль улицы Генерала Лучинского, где есть и неразграниченная форма собственности, и земельный участок, закрепленный за нашей психиатрической больницей № 1. С нашей точки зрения это оптимальное место для посадки детского сада: напротив школы и напротив уже существующей созданной инфраструктуры, — добавила Елена Дятлова. — Если губернатор акцептует данное решение, это будет оптимально для создания образовательного класса, с существующими подъездными путями, с возможностью обустройства парковочного пространства у школы, так и у детского сада».

Под нужды здравоохранения город намерен подобрать другой земельный участок. Что касается земли, выделенной городу «КалининградСтройИнвестом», то её Елена Дятлова назвала «более сложной для освоения».