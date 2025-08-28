В мэрии объяснили, для чего тротуары на Гаражной и Озерова сузили ограждением (фото)

В мэрии Калининграда объяснили, для чего на улицах Гаражной и Генерал-лейтенанта Озерова были смонтированы тротуарные ограждения, сузившие на некоторых участках тротуар до 80 сантиметров. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщил журналистам, что эта мера позволит сократить число ДТП с пешеходами. В ходе ремонта дорожники, как уверяет Романов, изменили конфигурацию пешеходного перехода через улицу Озерова — он стал под 90 градусов.

«Кто пользовался тем пешеходным переходом, тот помнит, что достаточно большое количество нарушений было со стороны пешеходов: это ранний выход на проезжую часть, чтобы сократить, — рассказал чиновник. — Переход осуществлялся не с точки зоны пешеходного перехода, а по кратчайшему пути. То есть люди видели сигнал светофора и начинали движение, не дойдя до зоны пешеходного перехода. Обеспечение [безопасности] выхода на проезжую часть в контролируемых зонах пешеходного перехода и привело к установке этих ограждений».

Романов также пояснил, что расширить тротуары и сдвинуть бортовой камень в рамках проведённого ремонта город не смог, так как для этого потребовалось бы переносить инженерные сети, уложенные под проезжей частью.