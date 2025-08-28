СК: на Артиллерийской «кланы» втягивают подростков в преступления

СК: на Артиллерийской «кланы» втягивают подростков в преступления
Дмитрий Канонеров. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

На улице Артиллерийской в Калининграде подростков втягивают в совершение преступлений, в том числе в отношении обучающихся школы № 58. Об этом во время оперативного совещания в правительстве области сообщил глава регионального СУ СКР Дмитрий Канонеров.

Он заявил, что рядом с недавно возведённым образовательным учреждением «идёт непонятная возня». Там формируются «кланы», которые втягивают несовершеннолетних в преступную деятельность. Они, в свою очередь, начинают вымогать деньги у школьников, за что уже заведено несколько уголовных дел. Глава регионального СК обратился к директору учреждения и попросил его провести с обучающимися профилактическую работу.

«Сегодня они потерпевшие, а завтра их будут втягивать в совершение преступлений. Вымогают у него деньги, нет денег, боится к родителям обратиться — заставят вымогать у своего товарища, школьника», — рассказал Канонеров.

