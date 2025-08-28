«Ещё погреемся»: Калининградской области обещают летнее тепло в начале сентября

Региону обещают «теплые перспективы» начала сентября. Как минимум первая декада месяца должна быть по-летнему комфортной. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Календарному лету осталось всего несколько дней, а вот с летней погодой, судя по долгосрочным перспективам, прощаться рано. <...> Как минимум на первую неделю сентября дневные температуры должны колебаться около +20...+25°С, в отдельные дни (особенно в начале) до +26...+27°С и выше. Комфортное летнее тепло. <...> При этом благодаря близости циклонов и атмосферных фронтов не обойдется без осадков — их сейчас ожидают на 10-30% выше нормы», — отмечается в сообщении.

«В общем, как минимум в начале сентября мы ещё погреемся», — заключают метеорологи-любители.