Передано в суд дело об уклонении экс-главы стройфирмы от уплаты налогов на 92,8 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Решение о возбуждении дела принималось следствием на основании материалов проверки областного УФНС. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с января 2018-го по март 2021 года генеральный директор предприятия включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о расходах по хозяйственным операциям с рядом подконтрольных юридических лиц. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 92,8 млн рублей.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.