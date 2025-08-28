Передано в суд дело об уклонении экс-главы стройфирмы от уплаты налогов на 92,8 млн

Все новости по теме: Налоги

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Решение о возбуждении дела принималось следствием на основании материалов проверки областного УФНС. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с января 2018-го по март 2021 года генеральный директор предприятия включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о расходах по хозяйственным операциям с рядом подконтрольных юридических лиц. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 92,8 млн рублей.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter