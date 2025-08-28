Приставы помогли калининградцу взыскать с застройщика неустойку за нарушение договора

Все новости по теме: Долги

В Калининграде судебные приставы помогли дольщику взыскать неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение сроков передачи в пользование квартиры в новостройке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец заключил договор участия в долевом строительстве и полностью выполнил свои обязательства, заплатив 4,3 млн рублей за квартиру. Однако застройщик на несколько месяцев затянул сроки передачи объекта долевого строительства. Суд постановил взыскать со стройфирмы неустойку за нарушение сроков, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя — в общей сложности 465 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что организация-должник имеет несколько банковских счетов, и наложили на них арест. Когда на один из счетов поступила сумма, достаточная для погашения долга, деньги были списаны. Кроме того судебные приставы взыскали с должника исполнительский сбор 35 тысяч рублей, вынесенный за неисполнение судебных требований в установленные законом сроки.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter