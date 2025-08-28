Приставы помогли калининградцу взыскать с застройщика неустойку за нарушение договора

В Калининграде судебные приставы помогли дольщику взыскать неустойку и компенсацию морального вреда за нарушение сроков передачи в пользование квартиры в новостройке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец заключил договор участия в долевом строительстве и полностью выполнил свои обязательства, заплатив 4,3 млн рублей за квартиру. Однако застройщик на несколько месяцев затянул сроки передачи объекта долевого строительства. Суд постановил взыскать со стройфирмы неустойку за нарушение сроков, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя — в общей сложности 465 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что организация-должник имеет несколько банковских счетов, и наложили на них арест. Когда на один из счетов поступила сумма, достаточная для погашения долга, деньги были списаны. Кроме того судебные приставы взыскали с должника исполнительский сбор 35 тысяч рублей, вынесенный за неисполнение судебных требований в установленные законом сроки.