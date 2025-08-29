7 сентября планируют перекрыть ряд улиц в Северном микрорайоне Калининграда

Для обеспечения безопасности проведения ХХХVIII традиционного массового велопробега в воскресенье, 7 сентября, планируется временно закрыть для движения транспорта часть уличной сети в Северном микрорайоне Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 09:00 до 11:00 движение будет ограничено на маршруте: ДС «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Ген. Челнокова. С 16:00 до 18:00 — ул. Ген. Челнокова — ул. Елизаветинская — ул. Согласия — ДС «Янтарный» .

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта, а также за привлечение волонтёров возложена на организатора, ГАУ КО „ЦСП СК“», — добавили в горадминистрации.