В Славском округе ввели фитокарантин в яблоневом саду из-за патогенной бактерии

На территории Славского муниципального округа Калининградской области установлена карантинная фитосанитарная зона по фитоплазме пролиферации яблони. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Популяция карантинного объекта — фитоплазмы пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali) — обнаружена на яблоне в промышленном плодовом саду. Установлена карантинная фитосанитарная зона на земельных участках, включая буферную зону, общей площадью 314 га. Собственник обязан принять все необходимые меры для решения проблемы.

На период действия карантинного фитосанитарного режима устанавливается запрет на вывоз за пределы КФЗ саженцев, черенков и подвоев растений — хозяев. Однако, сбор и продажа плодов разрешены при условии наличия карантинного сертификата, подтверждающего отсутствие заражения в перевозимом грузе, отметили в Россельхознадзоре.

Фитоплазма пролиферации яблони — это патогенный микроорганизм (бактерия), вызывающий опасное заболевание яблонь и других плодовых культур. Главный симптом этой болезни — образование так называемых «ведьминых метел» — тонких, жировых, быстрорастущих побегов, которые появляются на штамбе и скелетных ветвях дерева.


