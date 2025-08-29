Прокуратура Светлого «прикрыла» нелегальный автосервис, созданный на участке под ИЖД

photo_2025-08-29_12-45-18.jpgphoto_2025-08-29_12-45-19.jpgphoto_2025-08-29_12-45-20.jpg  

По иску прокурора города Светлого суд запретил использование под автосервис земельного участка в поселке Люблино, предназначенного для строительства ИЖД. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

Прокуратура провела проверку по обращению жителей поселка Люблино по поводу незаконной деятельности автосервиса на земельном участке, который должен использоваться под строительство индивидуального жилого дома. Вместо этого владелец участка организовал на нем автомастерскую.  В результате жители соседних домой вынуждены терпеть шум, пыль и запах, в частности, от пескоструйного оборудования и лакокрасочных работ.

Прокурор города обратился в суд с требованием запретить владельцу участка использовать его для осуществления деятельности по ремонту автомобилей и оказанию услуг автосервиса. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фото пресс-службы прокуратуры

