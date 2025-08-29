В Советске заявили о планах провести «День крабовой палочки»

В Советске заявили о планах провести «День крабовой палочки». Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» заявил и.о. главы администрации муниципалитета Аркадий Данилов.

Он рассказал, что идея о празднике появилась на дне рождения завода Vici в Советске. Власти рассчитывают, что это мероприятие станет ежегодным по типу Дня селёдки в Калининграде. Данилов пояснил, что его организацией в 2026-м будут заниматься предприятие и администрация.

«У нас будет крабовая палочка, которую будем есть, тестировать в разных вариантах, жарить, парить, скручивать может быть, даже. [Дата] есть, но я сейчас её не скажу. Всё равно будет какой-то выходной день после этой даты. Мы обязательно будем это согласовывать с заводом Vici, без них мы это делать не будем. Надеюсь, получим их полное одобрение и поддержку», — заявил и.о. сити-менеджера Советска.

