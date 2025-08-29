Беспрозванных: «Обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой»

Обстановка в Калининградской области остаётся стабильной и контролируемой органами власти и правопорядка. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в региональном правительстве.

«Обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой органами власти и правопорядка. Несмотря на сложности в связи с экономическими санкциями, регион развивается, социальная обстановка спокойная. Спасибо за постоянное внимание и поддержку нашей Калининградской области со стороны президента страны и правительства Российской Федерации», — сказал Алексей Беспрозванных.

Он также отметил, что в июне в Калининградской области разработали дополнительные меры по обеспечению безопасности с учётом увеличения туристического потока в курортный сезон. Министр образования Светлана Трусенёва, в свою очередь, рассказала, что в регионе совершенствуют деятельность по защите информационного пространства от распространения идеологии терроризма, идей неонацизма и различных деструктивных движений. Так, одним из действенных механизмов в этом, по её словам, является создание и продвижение антитеррористического контента.