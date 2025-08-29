МЧС предупредило об ухудшении погоды в Калининградской области

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупредило об ухудшении погоды в регионе. Сообщение ведомства оставлено в его телеграм-канале.
«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди, порывистый ветер и град. Смещение с северо-запада на юго-восток», — написало региональное МЧС.Госавтоинспекция Калининградской области в своём телеграм-канале также рассказала об ухудшении погодных условий вечером в пятницу. «Возможны шквалы до 17-22 м/с, локальный град до 2-3 см. Не стоит исключать вероятность формирования смерчей — есть признания мезоциклонов», — говорится в сообщении.