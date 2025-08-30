Горвласти увеличивают число автобусов № 32 и продлевают время их работы вечером

Власти Калининграда приняли решение увеличить число автобусов 32-го маршрута и продлить их график движения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 1 сентября увеличиваем количество автобусов на маршруте 32 до 11 единиц. Интервал движения автобусов в течение всего дня сократится на 5 минут и составит: утром и вечером 12 минут, в часы пик 17 минут, днем 14 минут. Продлена работа в вечернее время, теперь последний автобус в мкр. А.Космодемьянского будет отправляться в 22:26 — прибытие в 23:24», — говорится в сообщении.