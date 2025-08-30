Горвласти увеличивают число автобусов № 32 и продлевают время их работы вечером

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининграда приняли решение увеличить число автобусов 32-го маршрута и продлить их график движения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 1 сентября увеличиваем количество автобусов на маршруте 32 до 11 единиц. Интервал движения автобусов в течение всего дня сократится на 5 минут и составит: утром и вечером 12 минут, в часы пик 17 минут, днем 14 минут. Продлена работа в вечернее время, теперь последний автобус в мкр. А.Космодемьянского будет отправляться в 22:26 — прибытие в 23:24», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter