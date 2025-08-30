В МВД рассказали, как защититься от мошенников на сайтах знакомств

При онлайн-знакомствах эффективной защитой от мошенников станет приглашение встретиться лично. Об этом рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Онлайн-знакомства — один из самых любимых инструментов мошенников. Фальшивые профили, „романтические“ просьбы о переводах, легенды про срочные билеты или предложения инвестировать — схем десятки. Но у всех есть одна уязвимость — они работают только в переписке. Простое приглашение: „давай погуляем в парке“, рушит все сценарии. Там, где нужны настоящие встречи, легенды заканчиваются», — отметили в МВД.

Как уточнило ведомство, в приложениях для знакомств мошенники часто создают фальшивый профиль, выдавая себя за привлекательных девушек или молодых людей, и ведут живое общение с помощью голосовых сообщений и видео. Впоследствии аферисты втягивают своих жертв в псевдоинвестиции или предлагают встретиться, прислав ссылку на фальшивый билетный сайт.

