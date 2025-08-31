Погода в Калининградской области 31 августа

Днём в воскресенье, 31 августа, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 758 мм рт. ст., ветер северный 2 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +21°С, ночью +17°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +24°С, ночью +14°С, возможны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье утром пасмурно, температура +17°С. Днем облачно, температура +21°С, вечером малооблачно, туман, +15°С. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье днём в Калининграде ожидается +20...+23℃ (местами по области до +24℃, на побережье +18...+21℃). Утром и в первой половине дня облачно/облачно с прояснениями. «Местами возможны небольшие дожди, начиная с обеда и вечером — переменная облачность/малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, слабый (2-5 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 758 до 760 мм рт.ст.», — сообщают синоптики-любители.