Роскосмос: в сентябре можно наблюдать метеорный поток Ауригиды и лунное затмение

Все новости по теме: Стихия

В первую неделю сентября невооруженным глазом можно будет наблюдать метеорный поток Ауригиды и полное лунное затмение, сообщает телеграм-канал Роскосмоса.

В ночь с 31 августа на 1 сентября можно наблюдать метеорный поток Ауригиды. «Это один из самых редких метеорных потоков. Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой», — сообщили в Роскосмосе. Пик придется на 1 сентября в 5:00 по калининградскому времени.

В воскресенье, 7 сентября, можно будет увидеть полное лунное затмение. «Это явление происходит, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии — Земля отбрасывает свою тень на всю поверхность Луны. При этом солнечный свет преломляется в атмосфере нашей планеты и достигает поверхности Луны, окрашивая её в красно-оранжевый цвет», — отмечает телеграм-канал.

Начало затмения — в 19:30 по калининградскому времени, максимальная фаза явления — в 20:12 по калининградскому времени.

2025-08-31 11.22.24.jpg


