Погода в Калининградской области 1 сентября

Первый день осени в Калининграде, судя по прогнозам, любители тепла смогут оценить по достоинству. Как сообщает Гидрометцентр России, 1 сентября в Калининградской области будет солнечно, практически безветренно и до +22°C.

Ожидается, что восточный ветер будет слабым, не более двух метров в секунду, а к ночи он усилится до трёх метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 758 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 сентября не обещает осадков ни в одном из районов. По крайней мере, в его прогнозе на понедельник на это нет даже намёка. На побережье днём традиционно будет прохладнее всего (в Балтийске, Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском в районе +21°C), в центральной части области — 23°C, а на востоке воздух прогреется до 24°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о комфортном в плане температуры понедельнике. Утром в Калининграде будет в районе +14,1°C, днём она поднимется до 21,7°C, а вечером до +18,7°C. В течение суток обещают влажность на уровне 98%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечает, что калининградцы отметят начало сентября по-летнему на фоне влажного и прохладного августа.

«Средняя температура на метеостанции Калининграда за август сейчас на 1,6°C ниже нормы, что и немудрено с учетом полномасштабного погружения в осень в третьей декаде. К счастью, синоптические процессы исправили ситуацию и вернули нас в комфортную летнюю погоду, которая станет еще более теплой в начале следующей недели!» — обещают синоптики.

1 сентября, по словам экспертов паблика, жителям и гостям региона предстоит встретить осень «в шикарной обстановке на гребне антициклона».

«Днём в Калининграде и области +22...+24°C, малооблачно/переменная облачность и без осадков. Ветер восточный/северо-восточный, слабый (2-5 м/с)», — обещают администраторы сообщества.