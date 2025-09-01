Пассажира рейса Москва — Калининград привлекли к ответственности за курение

Пассажира самолёта, следующего из Москвы в Калининград, привлекли к административной ответственности за курение электронной сигареты во время полёта. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту „Храброво“ поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов к борту самолёта, прибывающего из Москвы в Калининград. Транспортными полицейскими установлено, что 31-летний житель Московской области не смог побороть тягу к табачной продукции и во время полета закурил электронную сигарету в туалетной кабине авиалайнера», — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя возбудили административное производство по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).