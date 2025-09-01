Соцфонд начал приём заявлений от студенток на пособие по беременности и родам

Социальный фонд России начал прием заявок от студенток на оформление пособия по беременности и родам. Для обращения за выплатой онлайн был специально открыт электронный сервис, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«С 1 сентября отделения Социального фонда по всей стране начали прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Теперь услуга централизованно предоставляется на федеральном уровне, раньше ее оказывали учебные заведения в каждом регионе», — говорится в сообщении.

В Соцфонде подчеркнули, что к запуску услуги открыт электронный сервис, с помощью которого можно онлайн обратиться за выплатой. Помимо портала «Госуслуги», заявление принимается в клиентских службах фонда и МФЦ. Для оформления финансовой поддержки от государства также необходимо предоставить справку о беременности из медицинской организации и справку учебного заведения об обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Отмечается, что получить выплату наряду с россиянками могут и иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно проживают в России. При этом форма обучения должна быть очной.

Ранее соответствующую выплату предоставляли по месту учебы образовательные организации, ее размер обычно соответствовал размеру средней стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии в 2-5 тыс. рублей, итоговая выплата составляла от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

С 1 сентября в среднем по стране пособие увеличится до 90 202 рублей за 140 дней отпуска по беременности и родам. С учетом региональных коэффициентов наименьшая выплата предусмотрена для жительниц Липецкой и Тамбовской областей (74 867 рублей), а наибольшая — в Чукотском автономном округе (235 424 рубля).

В Соцфонде также напомнили, что пособие в новом размере будет назначено в том случае, если заявление было подано в фонд, начиная с 1 сентября. Если же заявление подавалось раньше этой даты в учебное заведение, то выплату назначат по прежним правилам. В таком случае закон не предусматривает возможности переоформления уже назначенного пособия.