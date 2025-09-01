В России в 2025 году на льготные программы покупки авто направили более 24 млрд

Более 24 млрд рублей было направлено в 2025 году на льготные программы поддержки спроса на автомобили в России. Всего с господдержкой было приобретено более 80 тыс. авто. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«В 2025 году на меры поддержки потребителей по автомобильной тематике было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тыс. автомобилей», — сказал он.

Первый зампредседателя правительства также напомнил, что в мае была возобновлена программа «Семейный автомобиль», что «тоже дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям». «Достаточно много было сделано по общественному транспорту», — добавил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что министерство рассчитывает на дофинансирование программы льготного автокредитования на 10 млрд руб. до конца сентября 2025 года.

Напомним, что, согласно исследованию, приобрести в кредит и содержать новый автомобиль средней ценовой категории (2,9 млн рублей) могут позволить себе лишь 3,3% семей Калининградской области.