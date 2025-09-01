В России в 2025 году на льготные программы покупки авто направили более 24 млрд

Все новости по теме: Автопром

Более 24 млрд рублей было направлено в 2025 году на льготные программы поддержки спроса на автомобили в России. Всего с господдержкой было приобретено более 80 тыс. авто. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«В 2025 году на меры поддержки потребителей по автомобильной тематике было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тыс. автомобилей», — сказал он.

Первый зампредседателя правительства также напомнил, что в мае была возобновлена программа «Семейный автомобиль», что «тоже дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям». «Достаточно много было сделано по общественному транспорту», — добавил Мантуров.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что министерство рассчитывает на дофинансирование программы льготного автокредитования на 10 млрд руб. до конца сентября 2025 года.

Напомним, что, согласно исследованию, приобрести в кредит и содержать новый автомобиль средней ценовой категории (2,9 млн рублей) могут позволить себе лишь 3,3% семей Калининградской области. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter