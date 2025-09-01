В 15 торгующих семенами точках Калининградской области нашли нарушения

Россельхознадзор выявил нарушения в 15 торговых точках региона, реализующих семена овощных культур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С 1 по 27 августа управление Россельхознадзора провело выездные обследования 22 торговых точек. По результатам мероприятий установили, что в 15 из них реализовывались 225 партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Как говорится в сообщении, это нарушает законодательство в области семеноводства.

12 индивидуальным предпринимателям и 3 юридическим лицам объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.