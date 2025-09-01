Студентка из Калининграда получила три медали на чемпионате «Профессионалы»

Студентка Калининградского бизнес-колледжа Анна Москаленко завоевала две золотые и одну серебряную медаль в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходил 25-30 августа в Калуге. Об этом сообщила замдиректора по маркетингу и развитию колледжа Анна Солдатенкова. По её словам, это первое золото Калининградской области в компетенции «Предпринимательство».

Соревнования проходили по 22 промышленным компетенциям. В финале участвовали 230 конкурсантов, которых оценивали более 250 экспертов из разных отраслей. Гостями стали участники и эксперты из 25 стран. Победителями в основном и юниорском зачетах стали 24 участника, призерами — 48 конкурсантов.

«За время чемпионата мне нужно было выполнить несколько модулей, такие как визитная карточка конкурсанта, описание проекта, целевая группа, маркетинговое планирование, планирование рабочего процесса, техника экономического обоснования проекта и план продвижения моего бизнес-проекта в рамках региона. Самым сложным для меня было маркетинговое исследование, потому что было необходимо анализировать большой массив данных», — рассказала Анна Москаленко.

 

Фото: Калининградский бизнес-колледж

«Первая золотая медаль — это медаль международного зачёта, так как в соревнованиях принял участие представитель иностранного государства. Вторая золотая медаль — это медаль в индивидуальном зачёте. И третья медаль, серебряная: во время чемпионата также проводились и командные соревнования, и команда, в которой выступала Анна, заняла второе место», — рассказала директор колледжа Инна Булдакова

Студентка, отметила Булдакова, «прошла непростой путь». Во время обучения Анна была активной участницей городских, региональных и федеральных мероприятий, где представляла свои проекты. Перед тем, как выступить в финале в Калуге, Анна завоевала первое место в региональном этапе чемпионата и второе — в отборочном.

«Такие громкие события и победы популяризируют систему среднего профессионального образования Калининградской области, что сейчас особенно востребовано и является одной из задач сформулированной в проекте стратегии развития системы образования до 2036 года», — отметила Инна Булдакова.

