В МВД рассказали, как определить, что человеку пишут со взломанного аккаунта

Правоохранители перечислили признаки, помогающие определить, когда человеку присылают сообщения со взломанного аккаунта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как подчеркнули в МВД, взлом и подмена аккаунтов является одним из самых популярных способов мошенничества. Получив доступ к страницам в мессенджерах или соцсетях, аферисты начинают рассылать сообщения от имени настоящего человека, чтобы заставить его знакомых перевести деньги, переслать коды из СМС, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке.

«Признаки взломанного аккаунта: странные просьбы. „Срочно переведи деньги“, „выручай, у меня неприятности“, „проголосуй в конкурсе“. Непривычный стиль общения. Пишет слишком официально или, наоборот, сухо. Использует слова или эмодзи, которые раньше не применял. <...>Повышенная активность. Начинает писать в нетипичное время (ночью, рано утром). Давит срочностью и не отвечает на ваши отвлекающие вопросы», — уточнили в киберполиции.