Служебная собака Кали помогла спасти потерявшуюся в лесу пенсионерку

Все новости по теме: Жизнь животных
Служебная собака Кали помогла спасти потерявшуюся в лесу пенсионерку

Кинолог ИК № 8 Елизавета Мамаева вместе со своей служебной собакой по кличке Кали помогла найти потерявшуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, кинологический расчет действовал в составе поисково-спасательной группы «Дерсу».

Пожилая женщина потерялась в лесу Зеленоградского района и могла оказаться вблизи опасного болота «Швентлюнд». При этом она периодически выходила на связь. «Не имея запахового предмета пропавшей женщины, кинолог использовала методику свободного поиска. Кали активно обнюхивала грунт, перемещаясь зигзагообразно. В какой-то момент бельгийская овчарка резко свернула и уверенно двинулась в сторону болота „Швентлунд“, не отвлекаясь на раздражители, — рассказали в пресс-службе. — Несмотря на её настойчивое поведение, поисковая группа рискнула и окликнула пенсионерку. Пожилую женщину вскоре обнаружили на окруженной кустарником поляне. Кали легла в трёх метрах от неё и обозначила находку лаем».

Женщина находилась в сознании и могла самостоятельно передвигаться, ее передали сотрудникам МЧС.

Как отметили в УФСИН, это уже вторая успешная поисковая операция на счету Кали. В декабре 2022 года вместе с Елизаветой она сумела найти 86-летнего пенсионера, которого безуспешно искали трое суток. За этот поступок Кали стала номинантом и обладателем специального приза премии «Мой ласковый и нужный зверь» в 2023 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter