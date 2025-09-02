Служебная собака Кали помогла спасти потерявшуюся в лесу пенсионерку

Кинолог ИК № 8 Елизавета Мамаева вместе со своей служебной собакой по кличке Кали помогла найти потерявшуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, кинологический расчет действовал в составе поисково-спасательной группы «Дерсу».

Пожилая женщина потерялась в лесу Зеленоградского района и могла оказаться вблизи опасного болота «Швентлюнд». При этом она периодически выходила на связь. «Не имея запахового предмета пропавшей женщины, кинолог использовала методику свободного поиска. Кали активно обнюхивала грунт, перемещаясь зигзагообразно. В какой-то момент бельгийская овчарка резко свернула и уверенно двинулась в сторону болота „Швентлунд“, не отвлекаясь на раздражители, — рассказали в пресс-службе. — Несмотря на её настойчивое поведение, поисковая группа рискнула и окликнула пенсионерку. Пожилую женщину вскоре обнаружили на окруженной кустарником поляне. Кали легла в трёх метрах от неё и обозначила находку лаем».

Женщина находилась в сознании и могла самостоятельно передвигаться, ее передали сотрудникам МЧС.