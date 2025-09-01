Власти Калининграда анонсировали двухнедельное закрытие участка ул. Бассейной

С середины сентября в Калининграде на две недели закроют для движения транспорта часть улицы Бассейной. Об этом предупреждает пресс-служба горадминистрации.

«С 14 сентября по 1 октября 2025 года закрывается движение на участке ул. Бассейной от дома № 1 до дома № 7. Проезд закрывается для обеспечения безопасности при выполнении работ по прокладке водопроводной и канализационной сети в рамках реконструкции здания ул. Бассейная, 3».

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию, «Калининграднефтестрой».