Власти сообщили об изменении режима работы сервисной службы ЦОДИПП (фото)

Режим работы сервисной службы МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» временно изменён. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Со 2 сентября по 13 сентября по техническим причинам изменён режим работы сервисной службы МКУ „ЦОДИПП“. <...> ‎Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Приём посетителей будет осуществляться по будням с 08:00 до 18:00, в субботу — с 10:00 до 17:00. Служба занимается оформлением и продажей транспортных карт «Волна Балтики».