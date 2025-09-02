«Земским тренерам» пообещали выплаты в 1-2 млн рублей

Переехавшие в небольшие населенные пункты работники сферы физической культуры и спорта смогут получать единовременные выплаты по 1-2 млн рублей в рамках программы «Земский тренер». Как сообщает ТАСС, правила субсидирования программы утверждены Правительством РФ.

Программа поддержки специалистов в сфере спорта в сельской местности «Земский тренер» в 2025 году должна заработать в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, с 2026 года — по всей России.

«В ее рамках работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в небольшие населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, смогут получать единовременные компенсационные выплаты в размере от 1 млн до 2 млн рублей», — говорится в документе. Для участников программы на Дальнем Востоке и в новых регионах размер единовременной выплаты составит 2 млн рублей, для иных субъектов РФ — 1 млн рублей.

На поддержку от государства смогут претендовать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие не менее чем на пять лет договор на полный рабочий день с организацией физической культуры и спорта.

О планах запустить программу стало известно в декабре 2024 года. Ранее в РФ заработали программы «Земский учитель» и «Земский доктор».



