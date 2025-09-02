В БФУ разрабатывают веб-сервис для замены дневников, которые ведут пациенты

Специалисты в области искусственного интеллекта БФУ им.Канта совместно с медиками из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.Павлова разрабатывают онлайн-платформу для замены бумажных дневников, которые ведут пациенты. Об этом сообщает ТАСС.

По задумке разработчиков, после первичного приема и постановки диагноза у лечащего врача пациенты смогут прикрепиться к доктору через сайт. На веб-сервисе пользователь сможет делиться информацией о самочувствии, указать на интерактивной схеме болевые зоны и степень болевых ощущений.

«Больной сможет отчитываться о динамике своего самочувствия без затрат времени и энергии на дорогу до больницы и ожидания врача. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте, авторизоваться и прикрепиться к лечащему врачу, используя его логин, который будет выдан пациенту во время первого приема», — цитирует ТАСС научного сотрудника Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Наталью Шушарину.

По словам научного сотрудника Матвея Хоймова, в дальнейшем планируется добавить чат для коммуникации пациента и врача, «автоматизировать статистическую обработку данных для установления ложности предоставляемых пациентом значений», добавить к статистической обработке методы искусственного интеллекта для оказания помощи врачам в корректировке лечения.

«Осенью этого года откроется наш Центр когнитивного долголетия, где каждый пациент сможет использовать это смарт-решение в своей программе лечения», — сообщил и. о. ректора Максим Демин.

Разработка коллектива запатентована и поддержана в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

