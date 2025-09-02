КЖД: перевозки пассажиров поездами дальнего следования выросли на 13%

На Калининградской железной дороге в январе-августе 2025 года поездами дальнего следования отправили более 171 тыс. пассажиров. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КЖД.

Всего за 8 месяцев с вокзалов и станций Калининградской магистрали было отправлено более 6,4 млн человек, что на 1,9% больше показателя 2024 года. Из них в пригородном сообщении перевезено 6,2 млн пассажиров, рост составил 1,6%.

Пассажирооборот в январе-августе составил 227,7 млн пасс-км. В пригородном сообщении – 179,5 млн пасс-км, в дальнем следовании – 48,3 млн пасс-км.