Туроператоры: авиабилеты по России подешевели в среднем на четверть

С окончанием туристического сезона перелеты по России стабильно стали дешевле. К началу сентября цены упали почти на 13% по сравнению с началом августа, а к 1 октября они снизились еще на 10-11%. Как сообщает АТОР, за месяц авиабилеты подешевели в среднем почти на четверть.

Цены на авиабилеты без багажа на 1 октября упали в среднем на 1130 руб., или примерно на 11% по сравнению со стоимостью перелета на 1 сентября, зафиксированной в начале августа. Цена авиабилета багажом снизилась в среднем на 1350 руб., или примерно на 10%.

В топ направлений по наибольшему снижению цен вошли «Калининград — Екатеринбург» (на 37%), «Минеральные Воды — Москва» (на 34,2%), «Новосибирск — Сочи» (на 33,9%), «Сочи — Москва» (на 27,6%) и «Казань — Сочи» (на 20,8%).

«Самая очевидная тенденция — ярко выраженный сезонный фактор. К началу октября сильнее всего опять упали цены на курортные направления. Максимальное падение наблюдается на перелетах в Сочи и Минеральные Воды. Цены на авиапутешествия в обратном направлении также значительно снизились, — пояснил АТОР. — Теперь основной поток отпускников закончился, а деловые поездки в эти города не настолько массовы, чтобы поддерживать высокие цены».