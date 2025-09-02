В Госдуме предложили создать зелёный коридор для ввоза детских лекарств

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с предложением создать зелёный коридор для оперативного ввоза в РФ детских лекарств. Об этом сообщает ТАСС

С инициативой выступили Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. По их словам, в адрес депутатов поступают многочисленные обращения родителей и медицинских специалистов, касающиеся трудностей с обеспечением детей жизненно необходимыми и редкими лекарственными препаратами. Парламентарии отметили, что действующее регулирование предусматривает возможность ввоза препаратов по жизненным показаниям и для ограниченного контингента пациентов, однако отсутствует механизм приоритетного и ускоренного оформления партий именно детских лекарственных средств. В результате этого складывается правовой пробел, который приводит к задержкам поставок и препятствует реализации конституционного права ребенка на охрану здоровья, считают авторы запроса.

По мнению депутатов, введение этой нормы позволит закрепить ускоренный и приоритетный порядок ввоза жизненно необходимых и дефицитных лекарственных препаратов для детей, что устранит существующие административные барьеры, обеспечит своевременность терапии и станет дополнительной гарантией реализации конституционных прав ребенка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter