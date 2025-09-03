Погода в Калининградской области 3 сентября

Днём в среду, 3 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 1 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +24°C. На всей территории региона дожди не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +18°C, днём +21°C, вечером +17°C. Влажность составит до 97%, давление — 758 мм.