Погода в Калининградской области 3 сентября

Днём в среду, 3 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 1 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +24°C. На всей территории региона дожди не ожидаются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +18°C, днём +21°C, вечером +17°C. Влажность составит до 97%, давление — 758 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «до обеда в регионе преимущественно облачно/облачно с прояснениями, в центральной и восточной части области (Гвардейский, Черняховский, Правдинский, Озерский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский районы) ближе к полудню/обеду вероятны дожди. На побережье, в Калининграде и западе региона существенные осадки маловероятны (местами может пройти слабый дождь/морось), после обеда небо должно проясниться. А на востоке области прояснения ожидаем ближе к вечеру. Днем по области весьма комфортные +19...+22°С. Ветер слабый».