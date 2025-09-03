В Калининграде впервые имплантировали пациенту искусственный желудочек сердца (фото)

Кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России впервые имплантировали калининградцу искусственный желудочек сердца. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили в учреждении, для 67-летнего мужчины это был единственный шанс на спасение. В июле 2025 года калининградец экстренно поступил в кардиоцентр в тяжёлом состоянии.

«Была критическая ситуация, близкая к катастрофе. У пациента — терминальная, последняя фаза сердечной недостаточности, дилатационная кардиомиопатия — расширены все отделы сердца, сердце практически не перекачивало кровь, фракция сердечного выброса составляла всего 20% (при нижней границе нормы 55%), постоянная форма фибрилляции предсердий. В анамнезе — ковид, осложненный тромбозом и приведший к ампутации нижней конечности. Плюс еще целый ряд сопутствующих заболеваний. К нам мужчину перевели на кислородной маске, с отеком легких, — говорит главный врач ФЦВМТ, профессор Юрий Шнейдер. — Единственное, что могло помочь в этой ситуации, — имплантация искусственного левого желудочка сердца».

Пациент находился несколько дней в отделении реанимации, специалисты готовили его к операции. 18 июля операционная бригада провела комбинированное вмешательство по установке HeartMate3 — левожелудочкового вспомогательного устройства (LVAD), устранению аритмии и перевязке ушка левого предсердия для профилактики инсульта. Операция на открытом сердце с применением искусственного кровообращения длилась 5 часов и прошла успешно, однако восстановление было непростым. За жизнь мужчины боролись специалисты отделения анестезиологии и реанимации.

«В конце августа пациент был выписан из кардиоцентра. Чувствует себя хорошо, но ограничения в жизни есть — теперь мужчина должен самостоятельно заботиться об уходе за проводом, соединяющим LVAD с внешней батарейкой, и вовремя заряжать аккумулятор, который необходимо носить с собой постоянно. И конечно, регулярно быть на связи со специалистами ФЦВМТ», — отметили в учреждении.