ГАИ: движение на трассе между Калининградом и Зеленоградском ограничат 7 сентября (фото)

В связи с проведением 38-го массового велопробега «Калининград – Зеленоградск-Калининград» (бывший «Тур де Кранц») в воскресенье, 7 сентября, движение транспорта будет временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. 

С целью обеспечения безопасности движения колонны велосипедистов движение транспорта будет оперативно перекрываться в Калининграде, Зеленоградске и на региональных дорогах с 10:00 до 17:00. Как добавляет пресс-служба, участки дорог будут перекрываться только на время передвижения колонны велосипедистов. Когда колонна проследует, движение возобновится.

   В Калининграде:

  • ДС «Янтарный» - ул. Согласия - ул. Елизаветинская - ул. Ген. Челнокова.

Автодороги:

  • «Северный обход г. Калининграда» (на участке от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова г. Калининграда);

  • «Романово – Калининград» (на участке от границы города Калининграда до поселка Холмогоровка);

  • «Холмогоровка – Коврово»;

  • «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» (на участке от поселка Коврово до Зеленоградска). 

В Зеленоградске:

  • улица Железнодорожная – Приморский проезд – ул. Приморская.


Схема: региональная Госавтоиспенкция

