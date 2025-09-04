Погода в Калининградской области 4 сентября

В четверг, 4 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +25°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с, с порывами до 6 м/с, направление — юг. Атмосферное давление чуть выше нормы — 762 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 19°. Продолжительность светового дня — 13 часов и 33 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +24°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +16°С. На востоке региона в дневные часы — до +27°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +13,8°С, днём потеплеет до +25,3°С, вечером похолодает до +20,7°С. Влажность — до 91%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +22...+27°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух прогреется до +23...+25°C (местами до +26°C), малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый (2-5 м/с), на побережье слабый/умеренный (3-7 м/с).