Роспотребнадзор: эпидсезон по гриппу и ОРВИ уже начался

Эпидемиологический сезон по гриппу в России уже начинается, случаев заболевания мало, но они есть. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы с вами вступаем в эпидсезон по гриппу и острым респираторным инфекциям. Начало динамического роста мы уже видим. Неделя к неделе рост — 10-12% в общей сумме вирусов не гриппозной этиологии в целом по территории РФ, безусловно, регистрируется», — сказала Попова журналистам «на полях» Восточного экономического форума.

«Вируса гриппа пока очень и очень мало, но он уже есть, он уже пришёл», — добавила она.

Попова также объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. «Одна из базовых норм [в постановлении главного государственного врача] — это привить от гриппа до 60% от совокупного населения РФ. Для чего из федерального бюджета были выделены средства, произведено и закуплено более 70 млн доз [вакцин], значимая часть из них — квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных ВОЗ», — сказала Попова.

Она уточнила, что в регионы уже поставлено около 30% от общего объёма закупленных вакцин, прививочная кампания уже начинается.

«В этом году в вакцины внесены четыре геноварианта, один штамм заменён, это штамм АН3N2 — это тоже опасный грипп, который и очень тяжело протекает и [может привести] к тяжёлым осложнениям у пожилых людей, у детей», — уточнила Попова.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, также планируется привить 75% граждан из групп риска, к которым относятся как по состоянию здоровья и возрасту, так и в зависимости от профессии.

Попова напомнила, что в допрививочные времена заболеваемость гриппом была более чем в 200 раз выше, чем в последние 10 лет.