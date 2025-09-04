В Калининграде с УК хотят взыскать полмиллиона за громкую работу системы отопления

В Калининграде в суд поступил иск к управляющей компании с требованием о компенсации морального вреда, причиненного громкой работой системы отопления. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Ранее прокуратурой было рассмотрена жалоба семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающей в многоквартирном доме по ул. Гайдара, на слишком громкую работу старого отопительного оборудования в подвале. Из-за гула, шума и вибрации дети по ночам не могут спать, испытывают страх. Для нормальной работы системы отопления необходима его замена. По этому вопросу жильцы неоднократно обращались к ответчику, жалуясь на неудовлетворительные условия проживания, но никаких мер управляющая компания не предпринимает.

Прокурор просит суд взыскать с управляющей организации компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей в пользу каждого ребенка. Предварительное судебное заседание назначено на 8 октября.