В БВМИ в 2025 году поступили 86 юношей и 5 девушек

Фото: Виталий Невар (из архива «Нового Калининграда»)
В новом учебном году в Балтийский военно-морской институт им. Ушакова зачислили 86 юношей и пять девушек, сообщает газета «Страж Балтики» на своей странице «ВКонтакте».

В вуз поступили представители 20 регионов России от Калининграда до Владивостока. Почти 60% первокурсников — продолжатели военных династий. Для молодых людей конкурс составлял более трёх человек на место, у девушек на одно место претендовали более семи кандидаток. Шесть первокурсников — выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Напомним, в 2010 году, когда Министерством обороны руководил Анатолий Сердюков, военный вуз в Калининграде хотели закрыть и перевести в Санкт-Петербург. В 2010 и 2011 годах набор курсантов на офицерские специальности не производился — в 2015 и 2016 годах выпуска офицеров не было, выпускались только мичманы. В 2012-м БВМИ принял 60 человек. В 2013 году после смены руководства в Минобороны военный вуз в Калининграде возобновил полноценный прием курсантов.

