В БВМИ в 2025 году поступили 86 юношей и 5 девушек

В новом учебном году в Балтийский военно-морской институт им. Ушакова зачислили 86 юношей и пять девушек, сообщает газета «Страж Балтики» на своей странице «ВКонтакте».

В вуз поступили представители 20 регионов России от Калининграда до Владивостока. Почти 60% первокурсников — продолжатели военных династий. Для молодых людей конкурс составлял более трёх человек на место, у девушек на одно место претендовали более семи кандидаток. Шесть первокурсников — выпускники филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.