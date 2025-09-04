В Калининградскую область не пустили более 17 тонн томатов, зараженных вирусом

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили, что партия турецких томатов заражена карантинным вирусом. Продукцию не пропустили на территорию области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате досмотра установлено заражение партии турецких томатов в количестве 17,4 тонны вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Наличие заболевания подтверждено заключением Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В целях недопущения распространения карантинного заболевания выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) представляет серьёзный риск представляет для продукции семейства пасленовых,так как способен погубить до 30-80% урожая. Поражённые овощи становятся непригодными для употребления в пищу, пояснили в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве уточнили, что всего с начала 2025 года было выявлено 167 случаев заражения марокканских, тунисских и турецких томатов вирусами коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.


