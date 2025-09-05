Погода в Калининградской области 5 сентября

Погода в Калининградской области 5 сентября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём в пятницу, 5 сентября, в Калининградской области ожидается переменная облачность с небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит порядка +27°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +23°C. В центре и на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) региона она составит +27°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +18°C), а на востоке региона прохладнее (до +13°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +14,9°C, днём она поднимется до +26,8°C, а вечером опустится до +22°C. Утром обещают юго-восточный ветер, который днём сменится на восточный. Влажность — на уровне 63-87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о жарком окончании рабочей недели. «Днем воздух прогреется до +25...+27°C (местами до +28°C). Утром и днем — преимущественно малооблачно, вечером — переменная облачность. В вечерние часы вероятны локальные ливни и грозы (в основном на западе региона и побережье). Ветер преимущественно восточный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при грозах вечером порывистый», — добавляют синоптики-любители.

