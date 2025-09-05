Космос, Индия и куклы: семь студентов БФУ получили по 1 млн на реализацию стартапа

Семь студентов БФУ им. Канта получили гранты в размере 1 млн руб. Стартаперы представили проекты в области аддитивных технологий, энергетики, биотехнологий, космоса и туризма. Об этом сообщает стартап-студия университета.

Из 11,6 тыс. заявок, отправленных на конкурс «Студенческий стартап», эксперты отобрали 2500 лучших проектов, в числе которых оказались разработки студентов БФУ.

Так, Марта Михайлюк разработает косметическое средство для обогащения токопроводящего геля для SMAS-лифтинга, а Ирина Колесниченко создаст цифровую платформу путешествий для туристов из Индии, Китая и Арабских стран. Шервуд Хоукс предложил модуль осязания для бионических протезов рук, а Илья Зотиков находится в процессе создания комплектующих для сверхмалых космических аппаратов класса «Кубсат».

Помимо прочего, Валерий Савин разработает технологии создания гибкого магнитоэлектрического датчика магнитного поля. Студентка Ирина Лаврентьева получила грант на исследование антигликирующего и антимикробного потенциала растения «Родиола». По итогам проекта Эрика Карась также представит серию коллекционных кукол по традиционным этномотивам.

«В этом году в БФУ победило рекордное число студентов. Мы гордимся ребятами и их проектами, которые направлены на создание актуальных продуктов в области новых технологий, энергетики, креативных индустрии и так далее», — прокомментировал и.о. ректора Максим Демин.

