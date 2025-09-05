Передвижной медкомплекс у Верхнего озера переехал в сквер у монумента «Мать-Россия»

Все новости по теме: Медицина

Министерство здравоохранение сообщило о смене места расположения передвижного медицинского комплекса у Верхнего озера с 5 сентября. Теперь он будет находиться в сквере у монумента «Мать-Россия», пишет пресс-служба регионального правительства.

Передвижной комплекс наряду с двумя другими — на пл. Победы и в Южном парке — функционирует в рамках областного проекта «Калининградская область — здоровый регион». В блоке исследования проводятся экспресс-диагностики: общий анализ крови, ЭКГ, а также измерение уровня холестерина и глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления, антропометрических данных и т.д. Все они входят в перечень первого этапа диспансеризации. Помимо этого, в медкомплексе проводится вакцинация населения от гриппа и пневмококка.

Передвижной комплекс будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 30 сентября.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter