В Калининградской области планируют обучать население оказанию первой помощи

Власти Калининградской области планируют организовать обучение населения приемам оказания первой медицинской помощи. Проект постановления правительства, в соответствии с которым региональный минздрав определен как координатор организации процесса, проходит в настоящее время процедуру оценки регулирующего воздействия на сайте regulation.gov39.ru.

В обязанности министерства вменяется подготовка инструкторов по обучению населения Калининградской области приемам оказания первой помощи на базе территориального центра медицины катастроф, ведение реестра прошедших подготовку инструкторов, сбор и обобщение данных о количестве лиц, прошедших обучение приемам оказания первой помощи и т.п.

Главам муниципальных образований региона рекомендуется определить лиц, ответственных за организацию обучения населения, организовать обучение населения и т.п. Такие же рекомендации будут даваться руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области».

Публичное обсуждение проекта продлится до 18 сентября.

