Погода в Калининградской области 6 сентября

Днём в субботу, 6 сентября, в Калининградской области ожидается переменная облачность с умеренными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит порядка +21°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около трех метров в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +20°C. В центре и на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) региона она составит +23°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +19°C), а на востоке региона прохладнее (до +15°C). По всей территории области ночью и днем ожидаются умеренные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +18,3°C, днём она поднимется до +20,2°C, а вечером опустится до +16,6°C. Влажность — на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «днем в Калининграде, на западе и побережье +19...+22°C, в континентальной части региона (Черняховский, Неманский, Озерский, Гусевский, Нестеровский, Правдинский р-н) до +22...+25°C. Утром и до полудня переменная облачность/облачно с прояснениями, существенные осадки маловероятны. Во второй половине дня и вечером облачно/облачно с прояснениями и временами ожидаются дожди, местами сильные и с грозами (в особенности на востоке, юге региона к вечеру). Ветер на побережье, западе региона и в Калининграде преимущественно западный/северо-западный — умеренный (3-7 м/с), на побережье порывистый. На востоке области ветер переменный, слабый (2-6 м/с), при осадках возможны шквалистые усиления ветра. Атмосферное давление будет повышаться с 762 до 764 мм рт.ст.»