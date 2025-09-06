Власти Черняховска уточнили сроки завершения газификации города

В ближайшие два года власти Черняховска обещают полностью закрыть вопрос с газификацией города. Об этом в эфире Центра управления регионом сообщил врио главы администрации Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов.

«Хочу напомнить, что еще в 2019 году уровень газоснабжения города Черняховска был равен нулю. <...> На сегодняшний день мы вышли на уровень 76,7%. Но мы на этом не останавливаемся, мы откорректировали проектно-сметную документацию, разделили оставшиеся кварталы на четыре участка и планируем в 2026-2027 году завершить газификацию города Черняховска на 100%. <...> И я могу уверить наших жителей, что совместно с правительством области мы эти обязательства выполним», — сказал чиновник.

Как уточнил Вобликов, в настоящее время проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая продолжит работы по газификации Черняховска.